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Росіяни запускали ударні БпЛА: атака тривала більше шести годин

Тетяна Олійник, Олена ІвашківВівторок, 5 березня 2024, 23:16
Росіяни запускали ударні БпЛА: атака тривала більше шести годин
Ілюстративне фото іранських дронів - Getty Images

Увечері 5 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БпЛА в кількох областях України. Безпілотники хвилями атакували Одесу. Близько 1.00 тривога була оголошена на заході країни. Атака тривала більше шести годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА".

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Деталі: Також тривогу через безпілотники оголосили на Харківщині. 

О 22:21 повітряну тривогу оголосили на Полтавщині. 

О 22:28 про загрозу застосування ударних дронів повідомили в Миколаївській та Херсонській областях. 

ВІДЕО ДНЯ

О 22:35 повітряну тривогу оголосили і на Одещині. 

О 23:16 військові уточнили, що БпЛА на Полтавщині прямують у напрямку Миргорода; 2 Групи "шахедів" на Харківщині – північно-західним курсом;  "Шахеди" на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини; група дронів на Одещині – курсом на Вінниччину, кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

Також кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи в Одесі.

Також про тривогу оголосили в Сумській та Чернігівській областях. 

О 23:55 повітряну тривогу оголосили на Київщині. 

О 00.04 військові оновили траєкторію руху безпілотників:

  • БпЛА на Чернігівщині - у напрямку Київщини.
  • Група "Шахедів" на Полтавщині - північно-західним курсом.
  • "Шахеди" на Херсонщині - у напрямку Миколаївщини.
  • 2 групи "Шахедів" на Миколаївщині - курсом на Кіровоградщину.
  • "Шахеди" на Вінниччині - у напрямку Хмельниччини.
  • Кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

О 00.15 стало відомо про БпЛА з Чорного моря у напрямку Южного.

00.41 повітряники повідомили про БпЛА на півдні Хмельниччини - у напрямку Старокостянтинова.

Окрім цього, кілька нових груп БпЛА зафіксовано на Харківщині - курсом на південь.

О 00.48 окупанти запустили кілька нових груп БпЛА з Курської області Росії. Вони на Сумщині - курсом на захід.

О 00.53 стало відомо про "Шахеди" у напрямку Сум.

Скриншот alerts.in.ua
Скриншот alerts.in.ua

О 00.56 військові оновили напрямки руху безпілотників:

  • БпЛА на півночі Київщини - у напрямку Житомирщини.
  • "Шахеди" з Чернігівщини - північно-західним курсом.
  • "Шахеди" на сході Черкащини - курсом на захід.
  • Група "Шахедів" на Хмельниччині - у напрямку Тернопільщини.
  • 3 групи "Шахедів" на Вінниччині - курсом на захід.
  • БпЛА на Харківщині - наближаються до Харкова.

О 1.19 військові повідомили про "Шахеди" у напрямку Тернополя.

Скриншот alerts.in.ua
Скриншот alerts.in.ua

О 1.23 військові зафіксували кілька нових груп БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини.

О 1.45 Повітряні сили оновили рух безпілотників:

  •  БпЛА з Житомирщини залітають на Рівненщину, з Київщини - на Житомирщину.
  • "Шахеди" на Тернопільщині - курсом на південь.
  • "Шахеди" на Вінниччині, Хмельниччині - курсом на захід.
  • Група "Шахедів" північніше Одеси - прямує у напрямку міста.
  • Мапа alerts.in.ua
    Мапа alerts.in.ua

О 1.58 стало відомо про "Шахеди" курсом на Рівне.

О 2.22 стало відомо, що  "Шахеди" з Тернопільської, Рівненської, Житомирської та Хмельницької областей прямують курсом на Старокостянтинів.

О 3.17 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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