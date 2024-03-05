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Білий дім: Зеленський просить зброю, а не американські війська

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 березня 2024, 22:29
Білий дім: Зеленський просить зброю, а не американські війська
координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото - Getty Images

Сполучені Штати не збираються відправляти свої війська для участі в бойових діях в Україні, наголошуючи, що Зеленський просить союзників надати зброю, необхідну для війни з Росією.

Джерело: на брифінгу 5 березня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Кірбі наголосив, що американський Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України, аби "ми могли продовжувати наше потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав, які зібрали США для підтримки України".

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"(Джо Байден. – Ред.) також від самого початку дуже чітко заявляв: американських військ, які воюватимуть на полі бою в межах України, не буде. І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби й спроможності", – додав представник Білого дому.

"Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Це хочуть робити він і його війська, але їм потрібні засоби, і ось тут нам потрібно їм допомогти", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

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Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Теми: СШАдопомога УкраїніЗеленський
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