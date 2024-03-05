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На Сумщині постраждав чоловік через російські обстріли

Тетяна ОлійникВівторок, 5 березня 2024, 23:10
На Сумщині постраждав чоловік через російські обстріли
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Росіяни за день 37 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 222 вибухи. Місцевий мешканець отримав поранення.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі:

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  • Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (10 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (26 вибухів), АГС (30 вибухів), артилерії (10 вибухів).
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС (14 вибухів), артилерії (3 вибухи) та мінометів (11 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Есманьська громада: були кулеметні обстріли та мінометні обстріли (5 вибухів).
  • Путивльська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
  • Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (15 вибухів) та мінометний обстріл (14 вибухів).
  • Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
  • Краснопільська громада: здійснено обстріл з РСЗВ, артилерії (7 вибухів) та мінометів (3 вибухи).
  • Юнаківська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (20 вибухів).
  • Шалигинська громада: здійснено обстріл з АГС (15 вибухів), з кулемету та міномету (2 вибухи).

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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