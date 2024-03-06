У Києві пожежу в екопарку "Осокорки" вдалося загасити

У Києві ввечері 5 березня загорілась значна частина екопарку "Осокорки", пресслужба екопарку повідомила про підпал. Близько опівночі вогнеборцям вдалося загасити пожежу.

Джерело: КМДА, пресслужба екопарку, ДСНС

Дослівно КМДА: "Рятувальники КАРС та ДСНС локалізують загоряння очерету поблизу озера Тягле

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На відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння травʼяного настилу та очерету. На місці працюють рятувальники ДСНС та КАРС".

У Києві на Осокорках сталася пожежа

За даними КМДА, на відкритій території біля озера Тягле сталося загоряння травʼяного настилу та очерету. pic.twitter.com/pYsd0gjEIP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2024

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Деталі: Водночас пресслужба екопарку повідомляє, що пожежа здійнялася на ділянці, що межує із забудовою Stolitsa Group. В екопарку стверджують, що це підпал.

Дослівно пресслужба: "Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову".

Доповнено о 21:43: В ДСНС повідомили, що загорання сухої трави та очерету сталося декількома осередками. Площа пожежі складає близько 3 гектарів.

Дослівно: Гасіння пожежі значно ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія підтоплена

О 22:24 в КМДА повідомили, що рятувальники задіяли дрони та болотоходи.

О 23:12 в КМВА повідомили, що боротьба з вогнем ще триває. На допомогу рятувальникам прийшли небайдужі громадяни та активісти Екопарку "Осокорки".

Дослівно: "На цю хвилину залишився один, вже локалізований осередок займання площею до 1 га. Решту осередків полумʼя вже ліквідовано".

О 00.04 вогнеборці ліквідували пожежу поблизу озера Тягле.

За інформацією КМДА, на місці ще продовжують чергувати 2 одиниці спецтехніки ДСНС, снігоболотохід "Богун" та фахівці підрозділу БПЛА.