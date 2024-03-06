Уряд Латвії затвердив перелік товарів, які заборонено ввозити з Росії та Білорусі

Уряд Латвії затвердив перелік сільськогосподарських та кормових товарів із Росії та Білорусії, заборонених для ввезення.

Джерело: сайт уряду Латвії

Деталі: Постанова набуде чинності з 8 березня.

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До переліку внесли овочі та коренеплоди, зокрема картоплю, цибулю, моркву, помідори, всі зернові, кормову сировину та готові корми, горіхи та інші фрукти та ягоди.

Під заборону на імпорт потрапили також мариновані, консервовані, сирі та сушені продукти сільгосппродукції.

Рішення про заборону імпорту російської та білоруської сільгосппродукції було ухвалено 22 лютого.