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ISW: Росіяни готові втрачати літаки заради просування

Олена ІвашківСереда, 6 березня 2024, 04:47
ISW: Росіяни готові втрачати літаки заради просування
російський Су-35, ілюстративне фото Getty Images

Російські літаки продовжують наносити відносно велику кількість авіаударів по Україні, незважаючи на повідомлення українських офіційних осіб про те, що українські сили збили кілька бомбардувальників впродовж останніх тижнів. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Видання Forbes повідомило 4 березня, що російські літаки Су-34 у супроводі літаків Су-35 здійснюють по сто і більше вильотів на день для нанесення бомбових ударів по українських позиціях на відстані 25 миль (близько 40 кілометрів).

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5 березня New York Times повідомила, що російська тактика змінюється в бік інтенсифікації операцій у повітряному просторі і що "більш агресивна" повітряна підтримка російських військ на лінії фронту допомогла російським військам останнім часом просунутися вперед у східній Україні. 

Ці звіти свідчать про те, що російські ВПС підтримують високий темп повітряних операцій в Україні і, можливо, готові миритися з ризиками для літаків, ймовірно, тому, що російське командування вирішило, що позитивні ефекти від таких повітряних операцій переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій. 

Військові аналітики нагадали, що російські війська використовували удари плануючих бомб для тактичного ефекту при захопленні Авдіївки в середині лютого і, ймовірно, намагаються повторити такий ефект для підтримки наступальних операцій, що тривають на інших ділянках фронту. 

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ISW не може самостійно перевірити українські повідомлення про збиття літаків Су-34 протягом останніх тижнів.

Ключові висновки ISW за 5 березня:

  •  Україна знищила великий корабель Чорноморського флоту проекту 22160 "Сергій Котов" біля берегів Керченської протоки в ніч з 4 на 5 березня.
  • Російські військові блогери відреагували на затоплення  "Сергія Котова"  , засудивши відсутність реакції російського військового командування на інцидент і розгорнувши більш широку критику бюрократичної інертності російського військового апарату.
  • Схоже, російська авіація продовжує наносити відносно велику кількість авіаударів по Україні, незважаючи на повідомлення українських офіційних осіб про те, що українські сили збили кілька бомбардувальників за останні тижні.
  • Росія і Китай поглиблюють свою стратегічну співпрацю в космосі, включаючи співпрацю в галузі супутникового спостереження і дослідження космосу.
  • Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт двох високопоставлених російських командирів за їхню відповідальність у скоєнні російських військових злочинів – це вперше МКС висунув звинувачення російським військовим командирам.
  • Повідомляється, що російські війська керують "чорним ринком" для продажу українських військовополонених, у тому числі російським парамілітарним групам, які, можливо, здійснюють обмін військовополоненими з Україною.
  • Директор Служби розвідки та безпеки Молдови Александру Мустята 5 березня заявив, що Кремль почав проводити багаторічні гібридні операції, спрямовані на дестабілізацію Молдови та перешкоджання її вступу в ЄС.
  • Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Донецька на тлі продовження позиційних боїв уздовж всієї лінії зіткнення 5 березня.
  • Повідомляється, що російська влада розформовує підрозділи колишньої групи Вагнера, які мали увійти до Росгвардії або зараз перебувають у Білорусі.
  • Російські правоохоронці, ймовірно, посилять репресії проти кримських татар в окупованому Криму.

Теми: ISWвійнаавіа
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