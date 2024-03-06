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Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій у Супервівторок

Олена ІвашківСереда, 6 березня 2024, 06:37
Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій у Супервівторок
фото ілюстраційне: CNN

5 березня президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп перемогли на праймеріз від своїх партій в 15 штатах під час Супервівторка в США.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп виграв голосування республіканців в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії, відкинувши колишнього посла в ООН Ніккі Хейлі, свого єдиного конкурента.

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Як і очікувалося, що чинний президент Байден піде на вибори від Демократичної партії, хоча є активісти, які виступають проти його сильної підтримки Ізраїлю.

Байден легко переміг в Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії. Він також виграв голосування поштою в Айові.

У Вермонті від республіканців перемогу здобула Ніккі Хейлі. На американському острові Самоа Байдена від демократів обійшов Джейсон Палмер.

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Попри це, опитування громадської думки показують, що і 81-річний Байден, і 77-річний Трамп мають низькі рейтинги серед виборців.

У Супервівторок в США відбирали делегатів на з'їзд партій, де буде вирішено, кого висувати кандидатом у президенти на виборах 5 листопада.

Теми: СШАТрампБайден
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