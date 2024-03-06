Повітряні сили знищили 38 з 42 "Шахедів"

У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", 38 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи збито 38 "Шахедів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей".

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Деталі: Окупанти випустили ракети з ТОТ Донецької області, а БпЛА запускали із чотирьох напрямків: Чауди і Балаклави у тимчасово окупованому Криму, Курської області РФ та російського міста Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.