Окупанти заявили про атаку БпЛА: у Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів

Склад паливно-мастильних матеріалів загорівся в Курській області Росії після атаки українського безпілотника, заявив губернатор Роман Старовойт.

Джерело: російський чиновник у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні в результаті атаки українського безпілотника в Желєзногорському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар із паливом, постраждалих немає".

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Деталі: Інших подробиць Старовойт не надав, але заявив, що на місце виїхали оперативні служби.

Пізніше російські Telegram-канали опублікували відео пожежі.