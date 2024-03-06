Окупанти заявили про атаку БпЛА: у Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів
Середа, 6 березня 2024, 08:45
Склад паливно-мастильних матеріалів загорівся в Курській області Росії після атаки українського безпілотника, заявив губернатор Роман Старовойт.
Джерело: російський чиновник у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Сьогодні в результаті атаки українського безпілотника в Желєзногорському районі виникла пожежа на складі ПММ. Горить резервуар із паливом, постраждалих немає".
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Деталі: Інших подробиць Старовойт не надав, але заявив, що на місце виїхали оперативні служби.
Пізніше російські Telegram-канали опублікували відео пожежі.
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