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У Курській області РФ безпілотник вдруге за ранок атакував комбінат

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоСереда, 6 березня 2024, 10:45
У Курській області РФ безпілотник вдруге за ранок атакував комбінат
Скрін з відео анонімних телеграм-каналів

У Курській області Росії безпілотник вдруге за ранок вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату. Джерело УП в ГУР заявляє, що це операція української розвідки.

Джерело: Telegram-канал 112, губернатор Курської області Роман Старовойт, УП із посиланням на джерело в ГУР МОУ

Деталі: Близько 10:10 російський Telegram-канал повідомив, що щойно БПЛА знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. О.В. Варичева в Желєзногорську.

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Інформацію Telegram-каналу підтвердив губернатор регіону. За його даними, постраждалих немає.

Оновлено: За словами джерела УП в ГУР, атака на Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області Росії – спецоперація Головного управління розвідки МОУ.

Пряма мова джерела: "Тривають заходи зі знешкодження об'єктів, задіяних у забезпеченні окупаційного корпусу держави агресора".

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева - одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди.

Передісторія: 

  • Комбінат зазнав першої атаки вранці 6 березня. У результаті загорівся резервуар із паливом. 

Теми: Росіябезпілотники
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