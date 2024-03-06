У Курській області РФ безпілотник вдруге за ранок атакував комбінат

У Курській області Росії безпілотник вдруге за ранок вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату. Джерело УП в ГУР заявляє, що це операція української розвідки.

Джерело: Telegram-канал 112, губернатор Курської області Роман Старовойт, УП із посиланням на джерело в ГУР МОУ

Деталі: Близько 10:10 російський Telegram-канал повідомив, що щойно БПЛА знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. О.В. Варичева в Желєзногорську.

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Інформацію Telegram-каналу підтвердив губернатор регіону. За його даними, постраждалих немає.

Оновлено: За словами джерела УП в ГУР, атака на Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області Росії – спецоперація Головного управління розвідки МОУ.

Пряма мова джерела: "Тривають заходи зі знешкодження об'єктів, задіяних у забезпеченні окупаційного корпусу держави агресора".

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Довідково: Гірничо-збагачувальний комбінат імені Варичева - одне з найбільших у Росії та СНД підприємств з видобутку та збагачення залізної руди.

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