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Служив у ЗСУ та здавав позиції окупантам: на Вінниччині затримали агента РФ

"Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 11:16
Служив у ЗСУ та здавав позиції окупантам: на Вінниччині затримали агента РФ
Фото: СБУ

На Вінниччині правоохоронці затримали російського агента, який мобілізувався до ЗСУ, щоб збирати та передавати окупантам розвіддані про Сили оборони у районі Бахмута, а потім намагався втекти до невизнаного Придністров’я.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ: "Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. Після зарахування до військового з’єднання його згодом направили на позиції українських військ у районі Бахмута.

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Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової".

 
Фото: СБУ

Деталі: За даними слідства, розвідувальну інформацію молодший сержант передавав у чат-бот, яким керує розвідка РФ. Після кількох таких "зливів" чоловік втік з району базування свого підрозділу та на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я.

 
Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці затримали зловмисника, коли він готувався перетнути прикордонну річку за допомогою гідрокостюма й ласт. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за державну зраду та дезертирство.

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Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.



Теми: СБУдержзрадаРосія
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