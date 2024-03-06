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Трамп зустрівся з Маском у пошуках грошей на вибори - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 11:33
Трамп зустрівся з Маском у пошуках грошей на вибори - ЗМІ
Дональд Трамп, Ілон Маск, фото: Getty Images

Експрезидент США Дональд Трамп, який хоче удруге зайняти Білий дім та терміново шукає гроші для підтримки своєї президентської кампанії, зустрівся в неділю у Флориді з мільярдером Ілоном Маском і кількома заможними донорами республіканців.

Джерело: The New York Times із посиланням на трьох осіб, поінформованих про зустріч, передає "Європейська правда"

Деталі: Видання повідомляє, що Трамп і його команда працюють над пошуком додаткових великих донорів напередодні очікуваного змагання на виборах з президентом Джо Байденом.

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За словами джерела, Трамп похвалив Маска перед союзниками і сподівається незабаром зустрітися з мільярдером віч-на-віч.

Наразі не зрозуміло, чи планує Маск витратити частину своїх статків на користь Трампа. Але його нещодавні пости в соціальних мережах свідчать про те, що він вважає вкрай важливим, аби Байден зазнав поразки в листопаді.

Люди, які спілкувалися з Маском у приватному порядку, підтвердили, що мільярдер справді так думає.

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Маючи статки на суму близько 200 мільярдів доларів, Маск може вирішити підтримати Трампа і потенційно майже одноосібно знищити величезну фінансову передвиборчу перевагу, яку наразі має Джо Байден.

Маск, як і багато бізнес-лідерів, протягом багатьох років робив пожертви кандидатам від обох партій. На відміну від інших американських мільярдерів, він не витрачав значних коштів на президентські вибори, і його пожертви протягом багатьох років були досить рівномірно розподілені між демократами та республіканцями.

Компанії Маска, Tesla і SpaceX отримували контракти та субсидії від уряду.

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Теми: ТрампСШАМасквибори
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