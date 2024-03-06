Зеленський зустрінеться з прем′єром Греції в Одесі – ЗМІ
Середа, 6 березня 2024, 12:35
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент України Володимир Зеленський зустрінуться у середу, 6 березня, в Одесі, ані грецька, ані українська сторона поки що не підтвердили цю інформацію.
Джерело: Ekathimerini з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"
Деталі: Зазначається, що ця раніше не анонсована зустріч має відбудеться перед поїздкою Міцотакіса до Румунії на дводенну конференцію Європейської народної партії (ЄНП) в Бухаресті.
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Передісторія:
- Раніше Зеленський обговорив з Міцотакісом оборонні потреби України.
- Перед цим грецькі ЗМІ повідомили, що влада країни розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.
- Також повідомляли, що США ведуть переговори з Грецією продаж артилерійських снарядів зі складу збройних сил Греції в межах зусиль з поповнення українських боєприпасів.