ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день – міністр

Військово-лікарські комісії у Києві затягували терміни проведення комісії, працювали неповний день і в них були відсутні електронні черги.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм".

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Деталі: Міністр зазначив, що робоча група МОЗ, яка проводитиме перевірки ВЛК, на першому етапі "зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко, а потім будуть розбиратися по кожній скарзі".

Ляшко уточнив, що, згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів.

Водночас у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.