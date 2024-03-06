Пєсков заявив, що "російська демократія" − найкраща

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "демократія" в Росії найкраща, і її продовжать будувати далі.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву прессекретаря Путіна на "всесвітньому фестивалі молоді"

Пряма мова Пєскова: "Ми не будемо більше терпіти критику нашої демократії і твердження про те, що вона не така, якою вона має бути. Наша демократія найкраща, і ми будемо будувати її далі".

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Деталі: Також він додав, що Росія завжди залишатиметься "відкритою до всіх країн, які готові до рівноправних, людських, взаємовигідних відносин".

Чому це важливо. У Росії діє авторитарний режим Володимира Путіна, якого багато років підряд "обирають" президентом. Влада постійно обмежує і порушує права людей: в РФ обмежена свобода слова, свобода зібрань, доступ до альтернативної точки зору у ЗМІ. Активістів, які виходять на площі міст навіть просто з білим аркушем негайно затримують і навіть засуджують на чималі терміни. Людей, організації і ЗМІ, які озвучують позиції, відмінні від позиції влади, називають "зрадниками", "іноагентами" і всіляко переслідують. Пересічні мешканці, які не вірять державним ЗМІ і не підтримують владу, бояться озвучувати свої думки. В РФ процвітає пропаганда, яка постійно намагається підмінювати реальність. Росіян усіляко заохочують доносити один на одного.