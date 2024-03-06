Вранці Росія атакувала село на Донеччині: одна людина загинула
Середа, 6 березня 2024, 14:05
Російські загарбники 6 березня обстріляли селище Нетайлове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "1 людина загинула внаслідок обстрілу Нетайлового Очеретинської громади. Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку".
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Деталі: Очільник області додав, що жінка отримала смертельну рану і померла дорогою до лікарні.