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Вранці Росія атакувала село на Донеччині: одна людина загинула

"Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 14:05
Вранці Росія атакувала село на Донеччині: одна людина загинула
Фото: Донецька ОВА

Російські загарбники 6 березня обстріляли селище Нетайлове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "1 людина загинула внаслідок обстрілу Нетайлового Очеретинської громади. Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку".

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Деталі: Очільник області додав, що жінка отримала смертельну рану і померла дорогою до лікарні.

Теми: Донецька областьобстріл
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