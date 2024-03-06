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У Бердянську підірвали організаторку "виборів Путіна" разом з автівкою

Тетяна ЛозовенкоСереда, 6 березня 2024, 14:38
У Бердянську підірвали організаторку виборів Путіна разом з автівкою
скрін з відео РИА Новости

В окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок так званих "виборів" разом з автівкою, внаслідок отриманих травм вона померла.

Джерело: очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, колаборант Володимир Рогов

Пряма мова Галіциної: "В Бердянську ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів

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Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську. 

…Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Деталі: Жінка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".

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Пізніше окупанти підтвердили попередню версію вибуху – підірвано автівку пособниці. За їхніми словами, під автівку заклали близько півтора кілограма вибухівки в тротиловому еквіваленті. Повідомляється, що жінка загинула від отриманих травм.

Теми: Бердянськвибориокупаціявибух
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