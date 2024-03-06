У Бердянську підірвали організаторку "виборів Путіна" разом з автівкою
В окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок так званих "виборів" разом з автівкою, внаслідок отриманих травм вона померла.
Джерело: очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, колаборант Володимир Рогов
Пряма мова Галіциної: "В Бердянську ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів
Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську.
…Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.
Деталі: Жінка була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".
Пізніше окупанти підтвердили попередню версію вибуху – підірвано автівку пособниці. За їхніми словами, під автівку заклали близько півтора кілограма вибухівки в тротиловому еквіваленті. Повідомляється, що жінка загинула від отриманих травм.
В окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок так званих "виборів" разом з автівкою, внаслідок отриманих травм вона померла pic.twitter.com/TW3gFs9Kds— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2024