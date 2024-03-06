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ЗМІ: Росія вдарила по Одесі, коли там був прем'єр Греції, цілилась в Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 15:12
ЗМІ: Росія вдарила по Одесі, коли там був прем'єр Греції, цілилась в Зеленського
прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакі. Фото: Getty Images

Армія РФ здійснила ракетний удар по Одесі, коли місто відвідував з візитом прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Protothema

Деталі: Видання стверджує, що ціллю російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського – вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів від місцеперебування грецької делегації на чолі з Міцотакісом.

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Джерела видання запевняють, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

"Немає жодних проблем з безпекою прем'єр-міністра та грецької делегації", – заявили офіційні урядові джерела.

"Ми всі в порядку", – сказав раніше у коментарі виданню державний міністр Греції Ставрос Папаставру.

ВІДЕО ДНЯ

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу.

Раніше Зеленський обговорив з Міцотакісом оборонні потреби України.

Перед цим грецькі ЗМІ повідомили, що влада країни розпорядилася підготувати до передачі Україні пакет обладнання і озброєння, яке більше не використовується збройними силами Греції.

Теми: ГреціяОдесаракетний ударвійна
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