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В Україні найближчими днями похолодає, у західних областях очікується дощ і мокрий сніг

"Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 15:25
В Україні найближчими днями похолодає, у західних областях очікується дощ і мокрий сніг
Фото: Getty Images

У четвер 7 березня на Закарпатті та Прикарпатті очікується невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території України без опадів.

Джерело: Інтерфакс-Україні із посиланням на "Укргідрометцентр"

Деталі: На Закарпатті та півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

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У Карпатах вночі та вдень невеликий сніг, температура протягом доби 1-6° морозу.  У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

8 березня в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 1-5 м/с, температура вночі опуститься до 1-6° морозу. У Карпатах і північно-східних областях до 9° морозу. Вдень 2-7° тепла, на Закарпатті 7-12°.

У столиці теж без опадів. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

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Теми: погода
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