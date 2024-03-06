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Захарова обурилась через відмову послів ЄС зустрічатись з Лавровим

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 16:49
Захарова обурилась через відмову послів ЄС зустрічатись з Лавровим
Представниця МЗС Росії Марія Захарова, фото: Getty Images

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вимагає від європейських дипломатів пояснень, як вони збираються виконувати свою роботу, після відмови від зустрічі із Сергієм Лавровим. 

Джерело: як пише "Європейська правда", з посиланням на російське "Интерфакс", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова

Деталі: Раніше цього тижня Лавров заявив, що посли країн ЄС відхилили його запрошення на зустріч, на якій він хотів порадити їм "не втручатися в майбутні президентські вибори у Росії".

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"Висновок очевидний: вони не цікавляться контактами з офіційною владою РФ в цілому… По лінії ЄС давали коментар, що це нормальна дипломатична практика. Та ні, це аномальна, алогічна практика, що руйнує принципи направлення послів. Це в принципі ставить під питання завдання диппредставництв цих країн… У чому вони тоді бачать зміст свого перебування у нашій країні?" – обурилась Захарова. 

Вона також нагадала, що західні дипломати ("представники країн НАТО") ходили на низку акцій у Росії, на резонансні судові процеси, на зустрічі зі студентами.

"Мітинги – це що, компетенція? Вони займалися шпигунською діяльністю… Як вони їздять спілкуються зі студентами. Але спілкуються не про свої країни і не пояснюють, чого вони проводять русофобський курс, а лише намагаються вплинути на позицію нашої молоді у власних інтересах… 

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То колективно, взявшись за руки, ходять у суди. Це наші внутрішні справи. Мені завжди хотілось їх запитати, якщо західні посли ходять в суди у справі, що стосується громадян нашої країни, а суди на території РФ, то їх треба й кваліфікувати як співучасників. Яка може бути підтримка у суді громадянину іншої країни, якщо не стоїть питання про залученість цих іноземців у його долю? А це стало взагалі нормою", – обурюється Захарова.

Вона заявила, що МЗС РФ очікує від дипломатів пояснень, "що вони роблять у Росії, у чому бачать свої функції і як збираються будувати роботу". 

Нещодавно речниця МЗС РФ також заявила, що Німеччина "недостатньо денацифікована" після злиття роспропагандою розмови німецьких генералів про те, яку шкоду ракети Taurus теоретично можуть завдати Керченському мосту. 

Читайте також: Taurus для "Кримського мосту": всі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів.

Теми: Росія
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