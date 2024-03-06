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У ВМС розповіли, скільки кораблів Чорноморського флоту РФ вже знищили Сили оборони

Валентина РоманенкоСереда, 6 березня 2024, 16:58
У ВМС розповіли, скільки кораблів Чорноморського флоту РФ вже знищили Сили оборони
фото ілюстративне. марка "Укрпошти" «Русскій воєнний корабль, іді… !»

За оцінками Військово-морських сил ЗСУ, українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ та "досить багато" пошкодили.

Джерело: речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук на брифінгу 6 березня, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Що стосується кількості уражених одиниць, то це 27 одиниць разом із субмариною, з них 14 – це помітні серйозні одиниці, різних класів. Це і великі десантні кораблі, і ракетні катери, і субмарина, і патрульний корабель. Це серед тих, що знищені. За нашими даними, пошкодженими на ремонті залишається 15 одиниць, тобто від загальної чисельності близько 80 одиниць, можу сказати, що третина знищена, досить багато пошкоджено".

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Деталі: Однак, за словами, все одно у морі спостерігається досить серйозна присутність російських кораблів.

Пряма мова: "Це 10 ракетоносіїв, серед яких – три підводні човни, 2 ракетних катери, кілька патрульних кораблів, сторожових кораблів. Тобто номенклатура ще досить велика і кількість досить велика. Так само у строю ще залишаються великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць. Чотири, наприклад, зараз перебувають в ремонті після пошкоджень".

Теми: ЧФ Росіївійна
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