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Конкурентка Трампа вийшла з президентських перегонів

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 17:30
Конкурентка Трампа вийшла з президентських перегонів
Ніккі Гейлі. Фото: Getty Images

Конкурентка Дональда Трампа у Республіканській партії, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі офіційно заявила, що виходить із боротьби за посаду президента США.

Джерело: її заява на CNN, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули свої голоси. Я це зробила. Я ні про що не шкодую", – сказала Гейлі.

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Вона додала, що продовжить "використовувати свій голос для того, у що я вірю".

Таким чином єдиним кандидатом від Республіканської партії, який змагатиметься за президентську посаду, залишився ексочільник Білого дому Дональд Трамп.

Свою заяву Гейлі зробила на наступний день після "супервівторка", коли вона виграла лише у Вермонті з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

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Раніше Ніккі Гейлі виграла лише одне попереднє голосування – у Вашингтоні, округ Колумбія.

Перед цим Гейлі пообіцяла залишитися у перегонах на отримання номінації від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Також вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо той виграє номінацію від Республіканської партії.

Теми: ТрампСШАвибори
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