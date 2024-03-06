Окупанти вдарили по "Епіцентру" в Нікополі

Фото пожежі в торгівельному центрі в Нікополі через російські обстріли. Facebook - Юлія Чудновець

Російські війська 6 березня з артилерії вдарили по "Епіцентру" в Нікополі на Дніпропетровщині, вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів, полум'я приборкували понад 5 годин.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, голова ОВА Сергій Лисак, керівниця департаменту із зв'язків з громадськістю компанії "Епіцентр К" Юлія Чудновець

Деталі: У компанії повідомили, що в "Епіцентрі" на момент удару не було людей, тому обійшлося без жертв.

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Пряма мова Чудновець: "Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої потреби всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування.



Це вже шостий знищений ТЦ".

Деталі: Окрім цього удару, агресор цілив по райцентру ще двічі за день. Не тільки з важкої артилерії, а й дроном-камікадзе.

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Пряма мова Лисака: "Постраждала літня жінка. Оговтуватиметься вдома. Горів житловий будинок, полум’я рятувальники вгамували. Пошкоджені 6 приватних осель, 3 господарські споруди, авто і лінія електропередач".

Оновлено: О 21:43 голова ОВА повідомив, що пожежу в торговельному центрі Нікополя загасили. Полум'я понад 5 годин приборкували 70 рятувальників.