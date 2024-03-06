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Маск пообіцяв не давати грошей кандидатам у президенти США

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 19:01
Маск пообіцяв не давати грошей кандидатам у президенти США
Ілон Маск. Фото: Getty Images

Американський мільярдер, власник Tesla, Space X і соцмережі X Ілон Маск обіцяє, що жодному кандидату на виборах президента США не дасть грошей на передвиборчу кампанію.

Джерело: Маск у X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи свою зустріч із Дональдом Трампом – найімовірніше, наступним кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії, – Маск написав: "Щоб бути гранично ясним, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США".

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Коментарі Маска не виключають пожертвувань на користь політичних комітетів (організацій зі спеціальним статусом у США, які збирають кошти на політичні кампанії) або на інші політичні цілі, пояснює Bloomberg.

Тим не менш, ця заява все одно є ударом для Трампа, який зазнає серйозних фінансових труднощів через низку судових позовів і наприкінці минулого тижня в пошуках додаткових коштів зустрівся з Маском і кількома заможними донорами республіканців.

Остання суперниця Трампа в Республіканській партії, Ніккі Гейлі, вибула з перегонів раніше в середу, практично забезпечивши експрезиденту номінацію від республіканців.

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Теми: МаскТрампСШАвибори
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