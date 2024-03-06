Генштаб: Окупанти найбільше штурмували на Авдіївському напрямку – 20 атак
За минулу добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника".
Деталі: На Куп’янському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Придніпровському (Херсонському) напрямку протягом доби противник штурмових дій не вів.