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Генштаб: Окупанти найбільше штурмували на Авдіївському напрямку – 20 атак

Тетяна ОлійникСереда, 6 березня 2024, 19:18
Генштаб: Окупанти найбільше штурмували на Авдіївському напрямку – 20 атак
Ілюстративне фото український військових - СБУ

За минулу добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, загалом ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Придніпровському (Херсонському) напрямку протягом доби противник штурмових дій не вів. 

Теми: Генштаббойові діївійна
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