Чехія знайшла майже всі гроші на 800 тисяч снарядів для України - ЗМІ

Союзники України виділили майже все фінансування, необхідне для реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів.

Джерело: Bloomberg із посиланням на неназваного урядовця, пише "Європейська правда"

Деталі: Джерела Bloomberg стверджують, що після отримання майже всіх коштів артилерійські снаряди можуть бути доставлені в Україну протягом декількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактних зобов'язань і графіків поставок, і можуть зміститися.

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Очікується, що пізніше цього тижня відбудеться окрема дискусія міністрів оборони і закордонних справ ЄС, на якій будуть обговорюватися деталі.

За оцінками, які наводить Bloomberg, Україні потрібно щонайменше 200 тисяч боєприпасів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами. Вони в середньому щодня використовують від трьох до п'яти разів більше снарядів, ніж можуть випустити українські сили.

Нагадаємо: На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

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Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Публічно про участь раніше заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро, і Бельгія, яка передасть 200 мільйонів євро. Також про підтримку заявили Франція, Німеччина та Латвія.