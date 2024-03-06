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Армія РФ вдарила по Донеччині артилерією та авіабомбами: загинула жінка

Тетяна ОлійникСереда, 6 березня 2024, 20:33
Армія РФ вдарила по Донеччині артилерією та авіабомбами: загинула жінка
Фото - Донецька обласна прокуратура

Російська армія 6 березня обстріляла населені пункти на Донеччині, одна жінка загинула, ще дві поранені.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Окупанти здійснили артилерійський обстріл село Нетайлового Очеретинської ОТГ. Внаслідок влучання снаряду по одній з вулиць смертельне поранення отримала 62-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на власному подвір’ї".

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Деталі: Також російська армія обстріляла село Клебан Бик Іллінівської ОТГ з використанням КАБ-500. Травмовані дві жінки 48 та 56 років. Під час удару обидві постраждалі перебували вдома. Їх ушпиталили мінно-вибуховими травмами, різаним ранами та струсом головного мозку.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, електромережі й автомобіль.

Теми: Донецька областьобстрілжертвивійна
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