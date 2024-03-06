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Командувач Павлюк прогнозує в цьому році перехоплення ініціативи на фронті

Євген КізіловСереда, 6 березня 2024, 21:14
Командувач Павлюк прогнозує в цьому році перехоплення ініціативи на фронті
Олександр Павлюк. Фото: його сторінка у Facebook

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що Україна стабілізує лінію фронту та почне готуватися до контрударних дій для перехоплення ініціативи.

Джерело: генерал-лейтенант Павлюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає "Суспільне"

Деталі: За його словами, ситуація на полі бою важка, але контрольована, Росія намагається якнайбільше окупувати українську територію й хоче зробити це до виборів президента РФ, які пройдуть у березні, тому на штурм кидається "все, що можливо і неможливо".

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Павлюк зазначив, що, згідно з оцінками вбитих і полонених, можна стверджувати, що росіяни кидають на фронт людей, яких щойно мобілізували — без жодної підготовки. Їм проводять лише невеликий інструктаж і кидають в бій. Все для того, щоб перехопити ініціативу.

Пряма мова: "Наше завдання — стабілізувати лінію фронту, максимально знищити, що і робимо, та максимально зробити перегрупування для виводу частин, які вже потребують доукомплектування та відновлення на полігони, щоб створити ударне угрупування й у поточному році провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація стабілізується".

Деталі: Павлюк розповів, що нині залишилося ще декілька гарячих напрямків, де противник максимальнозосереджує свої  сили — це Авдіївка, напрямок Часового Яру та напрямок Терни в бік Лиману.

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Пряма мова: "Там кожного дня проходять дуже важкі бої, але наші хлопці тримаються. Тримаються досить таки впевнено — втрати противника величезні. Я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все для того, щоб підготовити війська для переходу в більш активні дії та перехопити ініціативу".

Нагадаємо: 13 лютого головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив, що Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції.

Теми: війнаконтрнаступ
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