Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін пообіцяв підтримку голові молдовської автономії – Гагаузії

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 березня 2024, 22:14
Путін пообіцяв підтримку голові молдовської автономії – Гагаузії
ФОТО: ЕВГЕНИЯ ГУЦУЛ / TELEGRAM

Голова Гагаузії – автономного краю Молдови – Євгенія Гуцул у межах свого неоголошеного візиту до Росії розповіла про зустріч із її президентом Владіміром Путіним.

Джерело: повідомлення у Telegram-каналі Гуцул, пише "Європейська правда"

Деталі: Голова Гагаузії заявила, що обговорила з Путіним "складну регіональну і геополітичну проблематику, в епіцентрі якої перебуває" регіон.

Реклама:

"Я повідомила Владіміру Владіміровічу про беззаконні дії влади в Молдові, яка мстить нам за нашу громадянську позицію і вірність національним інтересам", – написала Гуцул, заявивши про порушення "законних прав" і "дестабілізацію в Гагаузії та в усій країні".

Вона додала, що Путін "пообіцяв надати підтримку Гагаузії і гагаузькому народу у відстоюванні наших законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені".

Євгенія Гуцул офіційно склала присягу башкана Гагаузії в липні 2023 року. Церемонія відбулась із численними порушеннями й без участі попередниці Гуцул на посаді, Ірини Влах, та керівництва Молдови.

ВІДЕО ДНЯ

У Росії Гуцул перебуває щонайменше з 1 березня, коли вона зустрілась із головою Ради Федерації РФ (верхньої палати парламенту) Валентини Матвієнко й попросила "допомоги" Москви.

Дивіться також відео "Європейської правди": Гагаузія: любов до РФ, гроші з ЄС і страх сепаратизму. Історія регіону під боком України.

Теми: ПутінМолдоваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
Путін
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі обговорив із Путіним безпеку ЗАЕС
Путін підписав щорічний указ про призов росіян із запасу на збори
"Найтупіше, що я чув": у Кремлі відреагували на слова Карлсона після інтерв'ю з Путіним
Останні новини
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Усі новини...
Реклама: