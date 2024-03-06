Путін пообіцяв підтримку голові молдовської автономії – Гагаузії

Голова Гагаузії – автономного краю Молдови – Євгенія Гуцул у межах свого неоголошеного візиту до Росії розповіла про зустріч із її президентом Владіміром Путіним.

Джерело: повідомлення у Telegram-каналі Гуцул, пише "Європейська правда"

Деталі: Голова Гагаузії заявила, що обговорила з Путіним "складну регіональну і геополітичну проблематику, в епіцентрі якої перебуває" регіон.

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"Я повідомила Владіміру Владіміровічу про беззаконні дії влади в Молдові, яка мстить нам за нашу громадянську позицію і вірність національним інтересам", – написала Гуцул, заявивши про порушення "законних прав" і "дестабілізацію в Гагаузії та в усій країні".

Вона додала, що Путін "пообіцяв надати підтримку Гагаузії і гагаузькому народу у відстоюванні наших законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені".

Євгенія Гуцул офіційно склала присягу башкана Гагаузії в липні 2023 року. Церемонія відбулась із численними порушеннями й без участі попередниці Гуцул на посаді, Ірини Влах, та керівництва Молдови.

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У Росії Гуцул перебуває щонайменше з 1 березня, коли вона зустрілась із головою Ради Федерації РФ (верхньої палати парламенту) Валентини Матвієнко й попросила "допомоги" Москви.

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