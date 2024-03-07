У Байдена розглядають можливість залучити $200 млн з резервів Пентагону на допомогу Україні – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 млн доларів з фінансування американської армії для надання оперативної допомоги Україні.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: У публікації йдеться, що, за словами осіб, знайомих з цим питанням, адміністрація Байдена обмірковує, чи зможе вона виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі.

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Як зазначається, ці кошти могли би бути використані для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська за останні тижні здійснюють повільне просування.

Дослівно Bloomberg: "Обговорення використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України.

Але можливе фінансування є мізерним порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден запросив у Конгресу".

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Нагадаємо: Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

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