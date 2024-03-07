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У Байдена розглядають можливість залучити $200 млн з резервів Пентагону на допомогу Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 7 березня 2024, 01:26
У Байдена розглядають можливість залучити $200 млн з резервів Пентагону на допомогу Україні – ЗМІ
прапор США, фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 млн доларів з фінансування американської армії для надання оперативної допомоги Україні.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: У публікації йдеться, що, за словами осіб, знайомих з цим питанням, адміністрація Байдена обмірковує, чи зможе вона виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі.

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Як зазначається, ці кошти могли би бути використані для забезпечення критично важливого озброєння, матеріалів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерійських снарядів, і це відбувається на тлі того, що російські війська за останні тижні здійснюють повільне просування.

Дослівно Bloomberg: "Обговорення використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому, спрямовані на пошук будь-якої можливої підтримки для України.

Але можливе фінансування є мізерним порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден запросив у Конгресу".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.

Читайте також інтерв’ю конгресмена США Джима Кости про майбутнє ленд-лізу, гроші для ЗСУ та брак віри в перемогу.

Теми: СШАдопомога Україні
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