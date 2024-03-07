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Росіяни атакували Сумщину КАБами і некерованими ракетами

Ольга Глущенко Четвер, 7 березня 2024, 03:48
Росіяни атакували Сумщину КАБами і некерованими ракетами
руйнування на Сумщині внаслідок російських обстрілів, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 19 обстрілів територій Сумської області, атакували некерованими ракетами, скидали міни і запускали КАБи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За добу зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

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У Середино-Будській громаді зафіксовано пуск 4-х авіаційних бомб типу КАБ, 3 вибухи. Одна бомба була застосована для дистанційного мінування території уражаючими елементами (касетними боєприпасами).

На Великописарівську громаду росіяни скинули 19 мін.

На Білопільську громаду здійснено пуск НАР з гелікоптера, 10 вибухів та мінометний обстріл, 6 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Хотінській громаді ворог бив з міномета, 10 вибухів.

По Юнаківській громаді здійснено мінометний обстріл, 3 вибухи та артобстріл, 5 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 12 вибухів та обстріл з РСЗВ, 8 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з РСЗВ, 10 вибухів та артилерії, 4 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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