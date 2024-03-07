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Над Брянською областю РФ було збито два українських дрони – губернатор

Ольга Глущенко Четвер, 7 березня 2024, 05:20
Над Брянською областю РФ було збито два українських дрони – губернатор
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття нібито українських дронів у двох регіонах.

Джерело: Богомаз у Телеграм

Пряма мова: "Два безпілотних літальних апарати літакового типу знищено силами ППО Міністерства оборони РФ над Клинцовським районом і Новозибківським міським округом".

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Що передувало: Влада Тульської області Росії заявила, що в ніч на 7 березня над областю було збито два безпілотники.

Теми: Росіябезпілотники
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