Над Брянською областю РФ було збито два українських дрони – губернатор

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття нібито українських дронів у двох регіонах.

Джерело: Богомаз у Телеграм

Пряма мова: "Два безпілотних літальних апарати літакового типу знищено силами ППО Міністерства оборони РФ над Клинцовським районом і Новозибківським міським округом".

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Що передувало: Влада Тульської області Росії заявила, що в ніч на 7 березня над областю було збито два безпілотники.