За добу на фронті було 92 боєзіткнення − Генштаб

Росіяни атакували на 7 напрямках, найактивніше на Авдіївському та Новопавлівському, протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення, окупанти завдали 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, 115 разів обстріляли позиції українських військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Товстодубове, Волфине, Храпівщина, Кам'янка Сумської області; Зарічне, Нестерне, Красний Яр, Чорне, Козача Лопань, Табаївка Харківської області; Ямполівка, Терни, Богданівка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровськ, Новобахмутівка, Очеретине, Нетайлове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Червоне, Малинівка, Мала Токмачка Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки росіян в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 11 атак росіян в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де росіяни 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили 16 атак в районах західніше вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби окупанти здійснили 1 безуспішну атаку на позиції українських військ.

Водночас авіація сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, та 4 артилерійських засобах окупантів.