1 160 окупантів і 51 ББМ знешкодили ЗСУ за минулу добу
Четвер, 7 березня 2024, 07:53
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 160 окупантів, 51 ББМ, 42 артилерійські системи та 17 танків ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 421 430 (+1 160) осіб,
- танків − 6 695 (+17) од,
- бойових броньованих машин − 12 779 (+51) од,
- артилерійських систем − 10 350 (+42) од,
- РСЗВ − 1009 (+1) од,
- засобів ППО − 701 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 963 (+42) од,
- крилатих ракет − 1 919 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 532 (+53) од,
- спеціальної техніки − 1 647 (+5) од.
Дані уточнюються.