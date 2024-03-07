1 160 окупантів і 51 ББМ знешкодили ЗСУ за минулу добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1 160 окупантів, 51 ББМ, 42 артилерійські системи та 17 танків ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.03.24 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 421 430 (+1 160) осіб,

танків − 6 695 (+17) од,

бойових броньованих машин − 12 779 (+51) од,

артилерійських систем − 10 350 (+42) од,

РСЗВ − 1009 (+1) од,

засобів ППО − 701 (+0) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 963 (+42) од,

крилатих ракет − 1 919 (+1) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 13 532 (+53) од,

спеціальної техніки − 1 647 (+5) од.

Дані уточнюються.