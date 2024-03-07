Росіяни вночі вдарили по навчальному полігону ДСНС на Харківщині: спалахнула пожежа
Четвер, 7 березня 2024, 08:27
Уночі 7 березня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по території навчального полігону ДСНС у Харківській області, у результаті чого пошкоджена адмінбудівля і спалахнула пожежа.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "У результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м".
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Деталі: До гасіння пожежі залучали 2 відділення служби порятунку на автоцистернах.
Повідомляється, що вогнеборці оперативно ліквідували загоряння та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.
Жертв та постраждалих немає.
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