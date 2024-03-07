Росіяни вночі вдарили по навчальному полігону ДСНС на Харківщині: спалахнула пожежа

Уночі 7 березня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по території навчального полігону ДСНС у Харківській області, у результаті чого пошкоджена адмінбудівля і спалахнула пожежа.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "У результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв.м".

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Фото ДСНС

Деталі: До гасіння пожежі залучали 2 відділення служби порятунку на автоцистернах.

Фото ДСНС

Повідомляється, що вогнеборці оперативно ліквідували загоряння та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс.

Жертв та постраждалих немає.