Росія може воювати в Україні ще мінімум 2 роки − розвідка Литви

Розвідка Литви вважає, що Росія має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше упродовж 2 років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на спільний звіт контррозвідувального Департаменту державної безпеки та військової Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві оборони, який оприлюднив BNS

Деталі: У звіті йдеться, що в Росії достатньо фінансових, людських і матеріально-технічних ресурсів для продовження бойових дій такої ж інтенсивності, принаймні у "найближчій перспективі" − до 2 років.

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Розвідка підкреслює, що РФ спрямовує на війну величезні ресурси і ніяк не показує можливу схильність до деескалації конфлікту, хоча і не може досягти своїх оперативних цілей.

Також у звіті наголошують, що Росія готується до довгострокової конфронтації з НАТО, зокрема в регіоні Балтійського моря, і для цього поступово розширює свої військові можливості на захід. Зокрема, РФ вже почала масштабну реформу своїх збройних сил − структурні та командні зміни вже реалізують в Калінінграді та на заході Росії.

Розвідка Литви зазначає, що загальний темп та масштаби реформи безпосередньо залежатимуть від перебігу, тривалості та результату бойових дій в Україні.

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У звіті також йдеться, що війна в Україні коштує РФ набагато дорожче, ніж вона планувала в минулому році, і в першій половині 2023 року військові витрати перевищили суму, офіційно передбачену на весь рік. За даними розвідки, цього року на військовий бюджет вже виділили щонайменше третину бюджету РФ – 102 мільярди євро, при цьому реальна сума, безсумнівно, буде вищою, враховуючи засекречені статті бюджетних витрат.

Розвідслужби також вказують на те, що Білорусь розвиває потенціал для розгортання ядерної зброї під контролем РФ. За їхніми даними, в Білорусі тривають роботи з модернізації та оснащення інфраструктури для зберігання ядерної зброї.

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