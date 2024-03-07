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СБУ схопила агентку РФ, яка готувала нову ракетну атаку по Одесі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 березня 2024, 10:35
СБУ схопила агентку РФ, яка готувала нову ракетну атаку по Одесі
Фото: Одеська облпрокуратура

Контррозвідники Служби безпеки викрили та затримали завербовану росіянами жительку Одеси, яка готувала новий ракетний удар загарбників по цивільній інфраструктурі міста.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Щоб "обійти" українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру. Насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста".

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Деталі: Повідомляється, що також загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони.

 

За даними СБУ, отриману від агентки інформацію окупанти планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на Одесу, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та "Шахедів".

 

Було встановлено, що одеситку росіяни залучили до розвідувальної діяльності 2024 року. Здобуті дані затримана надсилала своєму куратору з окупованого Севастополя з позивним "Вудмен".

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СБУ поетапно задокументувала злочинні дії російської агентки з перших кроків, що дозволило завчасно поінформувати командування Сил оборони про нову загрозу повітряних ударів та підготуватися до захисту.

Наразі агентка РФ перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУОдесаракетний ударвійна
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