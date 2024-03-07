СБУ схопила агентку РФ, яка готувала нову ракетну атаку по Одесі
Контррозвідники Служби безпеки викрили та затримали завербовану росіянами жительку Одеси, яка готувала новий ракетний удар загарбників по цивільній інфраструктурі міста.
Дослівно: "Щоб "обійти" українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території обласного центру. Насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста".
Деталі: Повідомляється, що також загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони.
За даними СБУ, отриману від агентки інформацію окупанти планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на Одесу, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та "Шахедів".
Було встановлено, що одеситку росіяни залучили до розвідувальної діяльності 2024 року. Здобуті дані затримана надсилала своєму куратору з окупованого Севастополя з позивним "Вудмен".
СБУ поетапно задокументувала злочинні дії російської агентки з перших кроків, що дозволило завчасно поінформувати командування Сил оборони про нову загрозу повітряних ударів та підготуватися до захисту.
Наразі агентка РФ перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.