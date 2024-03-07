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Фіцо вважає, що Чехія поставила під загрозу відносини зі Словаччиною через різні погляди на війну РФ проти України 

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 11:08
Фіцо вважає, що Чехія поставила під загрозу відносини зі Словаччиною через різні погляди на війну РФ проти України 
Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо, фото: Getty Images

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо прокоментував рішення Чехії поставити на паузу міжурядові консультації зі Словаччиною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Словацькому прем’єру здається, що Чехія своїм рішенням поставила під загрозу відносини зі Словаччиною.

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На його думку, причиною цього є різні погляди Праги і Братислави на війну РФ проти України.

"Ми відзначаємо, що чеський уряд вирішив поставити їх під загрозу тільки тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, в той час як словацький уряд відкрито говорить про мир. Ваше рішення не вплине на нашу суверенну словацьку зовнішню політику", – додав прем'єр-міністр.

Фіцо сказав, що чеський уряд чекають у Словаччині в будь-який час, і "ми не будемо обтяжувати наші політичні відносини різними світоглядами, які не мають нічого спільного зі словацько-чеським співіснуванням".

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Напередодні прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що чесько-словацькі міжурядові консультації не відбудуться в найближчі тижні або місяці, позаяк Прага не вважає їх доцільними через "значні розбіжності".

Чехія та новий уряд у Словаччині мають розбіжності у зовнішньополітичних питаннях, зокрема щодо війни в Україні. Приміром, у другу річницю повномасштабної війни Фіцо заявив, що війна почалася "з розгулу українських неонацистів". 

Крім того, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся і провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим на дипломатичному форумі в турецькій  Анталії. Їхню зустріч похвалив Фіцо.

Теми: ЧехіяСловаччинавійнаУкраїна
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