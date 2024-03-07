Росіяни зранку атакували Херсон: поранено 45-річного чоловіка
Четвер, 7 березня 2024, 11:45
Російські військові зранку обстріляли Херсон, внаслідок чого дістав поранення 45-річний чоловік.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні, медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому".
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Деталі: Прокудін додав, що через черговий обстріл також пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автівки.