Росіяни зранку атакували Одещину: ракета впала на підльоті до узбережжя
Четвер, 7 березня 2024, 12:20
Російські військові зранку атакували Одеську область ракетою Х-31П, проте вона втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя.
Джерело: Сили оборони півдня
Пряма мова: "Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П.
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Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано".
Деталі: Сили оборони півдня наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони.