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Росіяни зранку атакували Одещину: ракета впала на підльоті до узбережжя

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 березня 2024, 12:20
Росіяни зранку атакували Одещину: ракета впала на підльоті до узбережжя
РАКЕТА РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯINFORM

Російські військові зранку атакували Одеську область ракетою Х-31П, проте вона втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

Джерело: Сили оборони півдня

Пряма мова: "Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. 

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Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано".

Деталі: Сили оборони півдня наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони. 

Теми: Одеська областьракетний удар
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