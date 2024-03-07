У Міжнародному легіоні ГУР служать добровольці з більш ніж 50 країн

У річницю створення – 7 березня – Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони України закликав до своїх лав добровольців.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: Зазначається, що легіон об’єднав добровольців з більш ніж 50 країн світу, які після повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу українцям і стали до бою з військами терористичної Росії.

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У лавах підрозділу ГУР ― досвідчені бійці, ветерани сил спецоперацій та інших військових підрозділів зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, інших країн Європи, Азії, Африки, Південної Америки".

У ГУР нагадують, що вояки легіону брали участь в усіх гарячих точках протистояння з окупантами та продовжують хоробру боротьбу з ворогом (оборона Києва, бої на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині).

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Дослівно: "Вітаємо побратимів з річницею. Зміцнюємо бойове братерство, продовжуємо битву заради перемоги добра над злом".