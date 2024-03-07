Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Міжнародному легіоні ГУР служать добровольці з більш ніж 50 країн

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 березня 2024, 12:37
У Міжнародному легіоні ГУР служать добровольці з більш ніж 50 країн
ілюстративне фото з відкритих джерел

У річницю створення – 7 березня – Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони України закликав до своїх лав добровольців.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: Зазначається, що легіон об’єднав добровольців з більш ніж 50 країн світу, які після повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу українцям і стали до бою з військами терористичної Росії.

Реклама:

У лавах підрозділу ГУР ― досвідчені бійці, ветерани сил спецоперацій та інших військових підрозділів зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, інших країн Європи, Азії, Африки, Південної Америки".

У ГУР нагадують, що вояки легіону брали участь в усіх гарячих точках протистояння з окупантами та продовжують хоробру боротьбу з ворогом (оборона Києва, бої на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині).

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Вітаємо побратимів з річницею. Зміцнюємо бойове братерство, продовжуємо битву заради перемоги добра над злом".

Теми: ГУРвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
ГУР
Українські розвідники знищили FPV-дроном російський "Муром-П"
7 загинули, ще 6 поранені: у ГУР розповіли про втрати РФ після знищення корабля "Сергій Котов"
У ГУР розповіли деталі знищення "Сергія Котова": Є загиблі і поранені
Останні новини
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Усі новини...
Реклама: