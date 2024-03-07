Розвідка Британії: РФ неспроможна провести наступ на Часів Яр, який хоче захопити

За даними розвідки Великої Британії, метою російських загарбників є захоплення міста Часів Яр на Донеччині, але вони навряд чи здатні провести наступ, незважаючи на тактичні успіхи.

Джерело: розвідувальний огляд британського Міноборони за 7 березня, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, дуже малоймовірно, що російські війська наразі здатні здійснити повномасштабний наступ на цей населений пункт".

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Деталі: Як зазначили у відомстві, зараз російські окупанти продовжують атаки з метою розширення контролю над містом Бахмут, яке вони захопили у травні минулого року.

За даними відомства, окупаційна російська армія просунулась вперед і зайняла східні частини села Іванівське, а також атакує українські позиції в Богданівці.

На цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії майже напевно є захоплення Часового Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту.

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