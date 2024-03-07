Розвідка Британії: РФ неспроможна провести наступ на Часів Яр, який хоче захопити
За даними розвідки Великої Британії, метою російських загарбників є захоплення міста Часів Яр на Донеччині, але вони навряд чи здатні провести наступ, незважаючи на тактичні успіхи.
Джерело: розвідувальний огляд британського Міноборони за 7 березня, повідомляє "Європейська правда"
Дослівно: "Незважаючи на деякі поступові тактичні успіхи, дуже малоймовірно, що російські війська наразі здатні здійснити повномасштабний наступ на цей населений пункт".
Деталі: Як зазначили у відомстві, зараз російські окупанти продовжують атаки з метою розширення контролю над містом Бахмут, яке вони захопили у травні минулого року.
За даними відомства, окупаційна російська армія просунулась вперед і зайняла східні частини села Іванівське, а також атакує українські позиції в Богданівці.
На цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії майже напевно є захоплення Часового Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту.
Що було раніше:
- У попередньому огляді розвідка Великої Британії проаналізувала втрати РФ у Чорноморському регіоні за останні п’ять тижнів.
- Також британська розвідка заявила, що протягом лютого 2024 року Росія намагалась атакувати регіональні енергетичні об'єкти в Україні – та попри це українська енергосистема підтримує стабільну роботу мережі.