У Києві відкривають станцію метро "Дніпро"
Четвер, 7 березня 2024, 13:18
Влада Києва повідомила про відкриття станції метро "Дніпро" з 8 березня, вона була закрита з початку повномасштабного вторгнення.
Джерело: пресслужба КМДА
Дослівно: "Із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі".
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Деталі: Повідомляється, що станція метро буде працювати за графіком з 05:41 до 22:36.
"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - зазначили в КМДА.