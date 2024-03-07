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У Києві відкривають станцію метро "Дніпро"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 березня 2024, 13:18
У Києві відкривають станцію метро Дніпро
Фото: Getty Images

Влада Києва повідомила про відкриття станції метро "Дніпро" з 8 березня, вона була закрита з початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі".

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Деталі: Повідомляється, що станція метро буде працювати за графіком з 05:41 до 22:36.

"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - зазначили в КМДА.

Теми: метроКиїв
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