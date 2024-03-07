Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС Росії викликало посла США і пригрозило видворенням американських дипломатів

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 березня 2024, 14:03
МЗС Росії викликало посла США і пригрозило видворенням американських дипломатів
МЗС Росії. ілюстративне фото з Facebook

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США в Москві Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, які будуть "здійснювати спроби втручання у внутрішні справи РФ".

Джерело: МЗС РФ

Деталі: Зазначається, що 7 березня МЗС Росії повідомило Трейсі про визнання небажаними в Російській Федерації трьох некомерційних організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти"), які, мовляв, мають на меті "рекрутування агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів".

Реклама:

Послу вручено офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених НКО.

Дослівно МЗС РФ: "Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи Російської Федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції (так пропаганда Кремля називає війну проти України -ред.), жорстко й рішуче присікатимуться аж до видворення в статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників посольства США".

Нагадаємо: На 15 - 17 березня 2024 року в РФ призначено номінальні президентські вибори, на яких, як очікується, перемогу знову здобуде російський диктатор Володимир Путін.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Журналісти у Польщі зняли її торгівлю з Росією: їх затримали, забрали майно і депортували − ЗМІ

Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Трамп і Байден перемогли на праймеріз: будуть балотуватись від своїх партій

Суддя Булка з Франківська отримав 6 років вязниці за хабар у 5 тисяч євро

Путін натякнув, що готовий до ядерної війни проти Заходу

Путін прокоментував рейд добровольців на територію РФ: хочуть зірвати вибори і захопити території для обміну

Усі новини...
Росія
У Росії ФСБ вбила білоруського активіста, якого звинуватили в підготовці теракту – ЗМІ
Розвідка Британії: РФ неспроможна провести наступ на Часів Яр, який хоче захопити
16 атак за добу: окупанти знову активізувалися на Оріхівському напрямку
Останні новини
15:27
Окупанти затримали кримськотатарського активіста Дудакова
15:23
Близько 290 км: Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ
15:07
фотоВ ОДА показали, як будують оборонні рубежі на півночі Рівненщини
15:02
Шуфрича залишили в СІЗО до 11 травня  
15:01
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
14:41
відеоУдар по п’ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали тіло загиблого
14:38
Депутати пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
14:32
Створено новий штучний інтелект, який може виконувати роботу програмістів
14:23
"Вибори" президента РФ: Британська розвідка розповіла, як мешканців ТОТ змушують обирати Путіна
14:22
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 5
Усі новини...
Реклама: