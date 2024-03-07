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Зеленський вручив 30 сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих Героїв 

"Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 14:31
Зеленський вручив 30 сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих Героїв 
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на квартири воїнам, які отримали звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні маю честь передати сертифікати на квартири ще 30 Героям України й родинам загиблих Героїв. Це воїни Збройних Сил України, нашої Національної гвардії – сержанти, старші лейтенанти, капітани, майори, підполковники, полковники".

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Деталі: Також президент подякував усім, хто бореться заради держави, та кожній родині українських Героїв.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

5 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто від початку повномасштабного вторгнення Росії отримав звання Героя України, отримає від держави власне житло.

Теми: Зеленськийвійнанерухомістьвтрати у війні
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