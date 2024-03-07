Зеленський вручив 30 сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих Героїв 

Президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на квартири воїнам, які отримали звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні маю честь передати сертифікати на квартири ще 30 Героям України й родинам загиблих Героїв. Це воїни Збройних Сил України, нашої Національної гвардії – сержанти, старші лейтенанти, капітани, майори, підполковники, полковники".

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Деталі: Також президент подякував усім, хто бореться заради держави, та кожній родині українських Героїв.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

5 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто від початку повномасштабного вторгнення Росії отримав звання Героя України, отримає від держави власне житло.