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Росія завдала авіаційно-ракетного удару по лікарні в Сумах, є загиблі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 березня 2024, 20:23
Росія завдала авіаційно-ракетного удару по лікарні в Сумах, є загиблі
Фото - Сумська ОВА

Російські військові вдень завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми – постраждала людина, пошкоджена центральна міська лікарня, обласний центр екстреної медичної допомоги. Зеленський повідомляє, що є загиблі.

Джерело: Сумська ОВА"Кордон. Медіа", звернення президента Володимира Зеленського

Дослівно: "7 березня ворог наніс авіаційно-ракетний удар по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".

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Деталі: Близько 14:43 ЗМІ повідомляли про вибух у місті. Повітряна тривога в Сумській області була оголошена о 14:36.

Доповнено: Видання "Кордон. Медіа" повідомило, що через російську атаку пошкоджені лікувальні і навчальний заклади, автівки, розбиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, адже люди не встигли піти в укриття, бо вибух відбувся одразу після оголошення тривоги.

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Оновлено о 18:08: В ОВА уточнили, що попередньо, внаслідок атаки травмовано одну цивільну людину.

 
Фото - Сумська ОВА
 
Фото - Сумська ОВА

Дослівно: "Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу".

Доповнено о 20:27: Президент у вечірньому зверненні повідомив, що внаслідок удару є загиблі. 

Пряма мова Зеленського: "Росія завдала чергового удару по Сумах. Є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Російська держава обов’язково відповість за це зло. Наші воїни забезпечать відповідальність терористів".

Теми: Сумивійнаобстріл
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