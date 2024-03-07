Відому російську балерину позбавили громадянства Литви за підтримку Путіна і війни

Президент Литви Гітанас Науседа позбавив балерину Ілзе Лієпу, яка мешкає в Росії, і бізнесмена, колишнього співробітника КДБ Юрія Кудімова литовського громадянства.

Джерело: агентство BNS

Деталі: Науседа підписав два декрети.

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Комісія з питань громадянства в лютому запропонувала президенту позбавити їх громадянства.

Ініціатива позбавити Лієпу громадянства виникла після того, як балерина, яка має литовське і російське громадянство, в інтерв'ю російським ЗМІ засудила поведінку країн Балтії і висловила підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і війні Росії проти України.

В той же час громадянство Кудімова мало бути анульоване після того, як департамент державної безпеки Литви вказав, що бізнесмен здобув литовське громадянство, надавши недостовірні відомості про освіту та місце роботи, тобто не повідомивши, що був співробітником радянського КДБ.