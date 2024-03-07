В РФ заявили про "інцидент" на підприємстві "Северсталь" через влучання дрона
У Вологодській області Росії зранку 7 березня через влучання безпілотника на підприємстві "Северсталь" було пошкоджено доменну піч.
Джерело: прес-служба т.в.о. губернатора регіону Георгія Філімонова
Дослівно: "У Вологодській області на підприємстві "Северсталь" сьогодні вранці стався інцидент у районі доменної печі в результаті влучання безпілотного літального апарату невстановленої приналежності".
Деталі: При цьому повідомляється, що роботу печі порушено не було, а підприємство працює "в штатному режимі".
Філімонов додав, що ситуацію "тримають на контролі з 5:40" і очікували висновку слідчих органів. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
Раніше гендиректор дивізіону "Северсталь Російська сталь" Євген Виноградов заявив, що вранці в середу в доменному виробництві стався технологічний інцидент: "Один з агрегатів виведений у запланований раніше ремонт". У прес-службі "Северстали" відмовилися від додаткових коментарів.