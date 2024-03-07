Міноборони показало нові укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині

Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку та в Сумській області.

Джерело: Міноборони у Facebook і на своєму сайті

Деталі: На знімках видно, що для укріплення встановлюються так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.

Реклама:

Дослівно: "Опорні пункти будують, аби захистити бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. Бійниці облаштовують бронекапсулами".