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Міноборони показало нові укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині

Євген КізіловЧетвер, 7 березня 2024, 17:11
Міноборони показало нові укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині
Зуби дракона на Запорізькому напрямку. Фото: Міноборони

Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку та в Сумській області.

Джерело: Міноборони у Facebook і на своєму сайті

Деталі: На знімках видно, що для укріплення встановлюються так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.

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Дослівно: "Опорні пункти будують, аби захистити бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. Бійниці облаштовують бронекапсулами".

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Теми: війнаЗапоріжжяСумська область
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