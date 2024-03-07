Міноборони показало нові укріплення на Запорізькому напрямку і на Сумщині
Четвер, 7 березня 2024, 17:11
Міністерство оборони опублікувало серію фотографій, на яких показано зведення фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку та в Сумській області.
Джерело: Міноборони у Facebook і на своєму сайті
Деталі: На знімках видно, що для укріплення встановлюються так звані зуби дракона, будуються бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції.
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Дослівно: "Опорні пункти будують, аби захистити бійців на позиціях і зробити евакуацію та переміщення безпечнішими. Бійниці облаштовують бронекапсулами".
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