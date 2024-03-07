На Куп’янському напрямку примусово евакуюють мешканців 18 населених пунктів

Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, що розташовані на Куп’янському напрямку.

Джерело: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За його словами, у цих населених пунктах проживає 161 дитина. Вивозити будуть дітей з їхніми батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Помешкання для розміщення евакуйованих підготовлені.

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Крім того, розповів Синєгубов, Рада ухвалила рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів.

Очільник ОДА повідомив, що виїжджати можна не лише в інші населені пункти області, а й за межі регіону. Для цього людей забезпечать безкоштовним проїздом, в тому числі залізницею. Місця для тимчасового проживання нададуть.

Пряма мова: "Маємо максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини!"

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