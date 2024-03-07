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На Куп’янському напрямку примусово евакуюють мешканців 18 населених пунктів

Євген КізіловЧетвер, 7 березня 2024, 17:49
На Куп’янському напрямку примусово евакуюють мешканців 18 населених пунктів
Ілюстративне фото. Джерело: "АрміяІнформ"

Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, що розташовані на Куп’янському напрямку.

Джерело: голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За його словами, у цих населених пунктах проживає 161 дитина. Вивозити будуть дітей з їхніми батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Помешкання для розміщення евакуйованих підготовлені.

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Крім того, розповів Синєгубов, Рада ухвалила рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів.

Очільник ОДА повідомив, що виїжджати можна не лише в інші населені пункти області, а й за межі регіону. Для цього людей забезпечать безкоштовним проїздом, в тому числі залізницею. Місця для тимчасового проживання нададуть.

Пряма мова: "Маємо максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини!"

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Що передувало: Російські військові зранку 5 березня обстріляли село Курилівка Куп‘янського району, внаслідок чого загинула 67-річна жінка.

Теми: Харківська областьевакуаціявійна
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